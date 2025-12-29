Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare la rosa

Una chiusura di 2025 sicuramente complicata per il Novara, che si ritrova in zona playout dopo il ko subito nell'ultima partita del girone di andata, un 3-0 contro l'Ospitaletto che è costato la panchina a mister Andrea Zanchetta, quest'oggi rimpiazzato dall'ex SPAL e Pro Vercelli Andrea Dossena; gli azzurri hanno quindi deciso di proseguire con la linea per la panchina.

Ma come cambierà la squadra, complice anche il calciomercato ormai alle porte? Non dovrebbero esserci grossi scossoni, non almeno in questa prima parte, e la sensazione diffusa nel novarese è che si prosegua con la linea difensiva a tre che il mister aveva già utilizzato in quel di Ferrara, anche se - lo certificano i numeri delle sue panchine tra i professionisti - preferisce il reparto arretrato con quattro elementi. C'è però da fare di necessità virtù, e da utilizzare quindi al meglio il materiale a disposizione. Incuriosisce molto anche quello che sarà il suo approccio da subentrato, considerando che è la sua prima volta in carriera: le altre esperienze, infatti, lo hanno visto partire dall'inizio, e semmai essere poi esonerato.

Come accaduto a esempio lo scorso anno proprio alla SPAL, a febbraio: gli fu fatale il ko contro il Milan Futuro, battuto poi successivamente ai playout. Ma questa è un'altra storia. La sua prima avventura tra i pro è a Renate, nella stagione 2022-2023, con la squadra che centra l'ottavo posto in classifica e arriva fino al Secondo Turno dei playoff; non confermato per la stagione successiva, trova l'accordo con la Pro Vercelli, che chiude esattamente come il Renate la regular season e viene poi eliminata al Primo Turno degli spareggi promozione. Non c'è due senza tre? Di sicuro la strada è in salita, e il primo step dovrà essere quello di lasciare la zona rossa della graduatoria.