TMW Radio Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"

Il calciomercato è ormai alle porte, il 2 gennaio prenderanno ufficialmente il via le operazioni di riparazione, e di quello che potrebbe accadere in Serie C, nel corso della diretta mattutina di A Tutta C - il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C - ne ha parlato il direttore sportivo Alessandro Pizzoli: "Come dico spesso, il mercato di gennaio è il mercato delle occasioni, quindi si cercherà di andare a puntellare un po’ le situazioni, adattandosi a quello che il mercato può offrire: difficilmente, a parte in alcune circostanze dove le offerte saranno elevate, le squadre si priveranno di pezzi importanti. Sicuramente ci saranno molti movimenti: molti club si sono già portati avanti, hanno già imbastito delle situazioni, delle trattative, e quindi penso che con i primi giorni del mese di gennaio già vedremo alcuni spostamenti. Poi, come sempre, gennaio è un mese lunghissimo, quasi infinito: avremo il periodo centrale che è un po’ quello delle riflessioni, con la calca negli ultimi giorni a chiudere più operazioni possibili".

Si parla molto della possibilità di rivedere in C Facundo Lescano, l’attaccante che ha di fatto contribuito alla promozione dell’Avellino nella passata stagione e che a gennaio, quindi un annetto fa, era arrivato proprio a Irpinia. C'è anche l'estero su di lui, però.

"In categoria è un giocatore che sposta gli equilibri: chi vuole provare a salire un pensiero ce lo fa, questo è fuori discussione. Poi è da vedere anche se l’operazione può essere supportata, visto il peso economico che può avere: è sicuramente un giocatore per poche".

Vicenza, Ravenna e Catania, le capoliste dei tre gironi: saranno formazioni non troppo attive sul mercato? Il rischio di rovinare più che di migliorare è alto in queste circostanze.

"Gli equilibri sono importanti, soprattutto quando le cose vanno bene, e a volte meno si interviene e meglio è, anche perché poi si vanno a ridefinire delle gerarchie all’interno dello spogliatoio e non è detto che questo possa essere positivo. Io penso che il Vicenza farà poco e niente, forse qualche puntellatura di secondo piano per dare a mister Gallo qualche alternativa in più, mentre il Ravenna forse farà qualcosa a livello difensivo, sempre mantenendo il rispetto di quello che la squadra ha fatto fino a questo momento. Il Girone C è un girone da sempre più caotico, quindi anche i club di vertice sono proiettati a inserire sempre un numero maggiore di giocatori. Però non penso che ci saranno grossi stravolgimenti".