Cagliari, Radunovic saluta di nuovo: in dirittura d'arrivo il suo trasferimento allo Spezia
Boris Radunovic saluta nuovamente il Cagliari. Come riporta Sky Sport, iniziano a muoversi le prime pedine anche in Serie B: lo Spezia, infatti, ha definito l'arrivo del portiere di proprietà del club rossoblù. Un'operazione che segna l'uscita dell’estremo difensore serbo dalla Sardegna e apre un nuovo capitolo della sua carriera, con il trasferimento in Liguria ormai in dirittura d'arrivo.
Salvo colpi di scena, Radunovic giocherà così in quello Spezia dove sarebbe potuto approdare già nel 2017, quando l’allora ds Pietro Fusco lo aveva bloccato senza però avere l’avvallo della proprietà sul suo ingaggio.
