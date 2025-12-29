Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"

L'apertura del calciomercato si avvicina, le operazioni prenderanno il via ufficiale venerdì 2 gennaio per concludersi poi un mese dopo - alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio - e le varie compagine delle categorie chiamate in causa sono in fermento per le prime operazioni da ufficializzare. Chi chiaramente dovrà anche raddrizzare la classifica presterà maggiore attenzione al tutto, e tra queste formazioni c'è sicuramente il Giugliano.

Ai microfoni di tuttoc.com, questo il punto del vicepresidente Renato Mazzamauro: "Leggo da più parti di un possibile addio di Nepi, ma voglio essere categorico: Nepi non è sul mercato ed è un giocatore incedibile. Su di lui e su questo gruppo faremo muro, perché il nostro unico pensiero è salvare la categoria. Sul mercato cerchiamo uomini prima ancora che calciatori il direttore Antonazzo è già a lavoro in tal senso: servono giocatori affamati, pronti a lottare dal primo all’ultimo minuto. Non ci interessano i nomi, non ci interessano le figurine né chi viene qui per svernare. Chi arriva deve avere una sola idea in testa: vincere e difendere questa maglia”.

Ricordiamo che dopo il primo giro di boa, la formazione campana occupa il penultimo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con soli 15 punti conquistati nelle 19 gare giocate. Servirà necessariamente un'inversione di rotta.