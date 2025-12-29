TMW Radio De Paola: “Inter, vittoria sofferta ma meritata. La verticalità di Chivu si conferma valida”

Il direttore Paolo De Paola è stato ospite di Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Che vittoria è stata per l'Inter contro l'Atalanta?

"È stata una vittoria sofferta, ma in realtà ampia per quanto si è visto in campo. L'Atalanta è stata in partita fino all'ultimo, ma l'Inter in realtà ha sciupato tanto. La produzione di gioco di Chivu comunque rimane molto valida, con questa verticalità che ieri ben si è mischiata con quella di Palladino. Ne ha beneficato lo spettacolo, non tanto per il risultato ma più che altro per il numero di occasioni. I bergamaschi comunque sono molto indietro in classifica e oramai sono definitivamente usciti dalla lotta Champions".

Che ne pensa delle divisive dichiarazioni di Conte?

"Conte si concede delle libertà incredibili, che a quanto pare però anche De Laurentiis stesso gli concede a sua volta. Quest'ultimo negli anni passati ha fatto fare una salto di qualità alla società, tanto che stabilmente gli azzurri si sono inseriti prima nei discorsi Champions e poi in quelli scudetto. La realtà è che Conte parla come sempre per togliere pressione alla propria squadra, ma il coinvolgimento nel discorso della società appare molto particolare".

Sulle dichiarazioni della Lazio riguardo i torti arbitrali che idea si è fatto?

"In questi giorni ho letto il disagio dei tifosi della Lazio, che hanno anche parlato di complottismo nei confronti di Lotito poiché scomodo in Lega. Francamente non ci credo. Sul singolo episodio comunque penso che il gol di Davis fosse regolare. Il concetto di immediatezza ha senso se l'attaccante segna direttamente con una deviazione di braccio, o se dopo il controllo di mano tira immediatamente. Detto ciò mi lascia perplesso il fatto che ci sia un'interpretazione differente tra i tocchi di mano in occasione di un gol segnato o di un rigore assegnato. Mi chiedo, perché c'è questa differenza? Io la vedo come un'anomalia".

Nel frattempo la Juventus vince contro il Pisa. Che segnali stanno arrivando?

"Mi piace molto quello che sta facendo Spalletti. La verità poiè che una valutazione sulla rosa si può fare quando hai un allenatore in grado di farla funzionare. Lo stesso discorso vale per il Milan, che quando perde è colpa della rosa, mentre quando vince è per merito di Allegri".