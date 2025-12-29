Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
29 dicembre 2022, muore la Perla Nera: Pelè, il più forte di sempre per la FIFA

Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Il 29 dicembre del 2022, a San Paolo del Brasile, saluta per l'ultima volta Edson Arantes do Nascimento, al secolo Pelè. La perla nera, il giocatore più forte del ventesimo secolo secondo la FIFA. "La stella di Pelé era già in ascesa all'età di soli 17 anni, quando ha celebrato il suo primo titolo di Coppa del Mondo FIFA con il Brasile in Svezia, il 29 giugno 1958. Detiene ancora il record come il più giovane campione del mondo di tutti i tempi”, recita il sito ufficiale dell'organismo sovranazionale svizzero.

Tre i mondiali vinti, due da protagonista come quelli del 1958 e del 1970, uno invece come sparring partner di un altro grande, Garrincha. Ha scritto un'epoca di storia, quando il calcio in Brasile era visto come riscatto verso un mondo che vedeva i sudamericani neri più come oggetti che non come persone vere e proprie. Il rilancio del Maracanazo, che Pelè aveva vissuto a 10 anni e, come tutti i brasiliani, dalle radioline che all'epoca erano l'unico modo per immaginare le partite.

Oltre mille gol, quelli che insegue Cristiano Ronaldo. Anche se qualche maligno dirà che si tratta di un conto omnicomprensivo con le amichevoli che il Santos giocherà ai quattro lati del globo per far vedere la sua stella. Era un altro calcio.

