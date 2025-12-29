Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B

Come si legge sul sito ufficiale della Lega B, nel penultimo turno del girone di andata del campionato di Serie B, che si è giocato tra venerdì e sabato, "l’Empoli rallenta la corsa della capolista Frosinone (1-1) al Castellani. Al gol firmato per i ciociari da Antono Raimondo (diventato il secondo giocatore italiano più giovane con almeno cinque gol all’attivo in questo torneo, dopo Alphadjo Cissè) ha risposto Marco Nasti, al suo terzo sigillo nelle sette partite disputate finora nel 2025/26, ovvero già un centro in più rispetto a quelli realizzati (due) in tutta la scorsa Serie BKT, ma in 26 match nelle file della Cremonese.

Ne approfitta il Monza che, nell’anticipo del venerdì, vince in rimonta contro il Modena al Braglia - dopo essere andato sotto nel primo tempo - grazie all’uno-due messo a segno nel giro di un quarto d’ora della ripresa dal duo Azzi-Ravanelli, e si riporta a -1 dalla vetta. Un successo storico per i ragazzi di Paolo Bianco che sul campo dei canarini non strappavano la posta piena in cadetteria dal lontano dicembre 1961 (3-1 in quel caso); un tonfo pesante invece per gli emiliani che subiscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite (1V), dopo che avevano incassato soltanto un ko in tutte le precedenti 13 gare di questo campionato.

Soffre, ma vince il Venezia che al Penzo conquista tre punti importanti contro l’Entella, utili a consolidare il terzo posto in classifica, alle spalle di Monza e Frosinone. La squadra di Giovanni Stroppa ha messo assieme 19 punti (6V, 1N) nelle ultime sette partite: due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo e, con i ciaciari, è solo una delle due squadre a non avere perso nel periodo.

Prosegue la marcia verso la promozione diretta il Palermo – quattro vittorie nelle ultime cinque uscite di campionato (1N) – che liquida la pratica Padova di misura (1-0), trascinato da Joel Pohjanpalo, miglior marcatore del torneo con 12 gol in 18 scontri, 68 reti in totale da quando milita in Serie BKT (dal 2022/23), ovvero meno soltanto di Mohamed Salah (70), Robert Lewandowski (77), Erling Haaland (104), Kylian Mbappé (105) e Harry Kane (111) nei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni.

Non si ferma più il Catanzaro al quinto successo consecutivo. A farne le spese al Ceravolo il Cesena di Michele Mignani - agganciato a quota 31 nel tabellone, proprio dalla formazione calabrese – a secco di vittorie da quattro trasferte consecutive, in cui ha raccolto solo un punto e segnato soltanto un gol. Per conquistare un posto nei play-off sgomita la Juve Stabia che a Castellammare si impone per 1-0 sul Südtirol, infilando il nono risultato utile consecutivo in casa (quella delle Vespe è, con Juventus, Como e Napoli una delle quattro squadre a non avere ancora perso una gara interna in questo campionato tra Serie A e Serie BKT) e il settimo ‘clean sheet’ nei nove confronti totali andati in scena al Romeo Menti. Piange il piatto invece in casa altoatesina: i biancorossi, in trasferta, non hanno mai conquistato i tre punti nel torneo in corso, pareggiando otto delle 10 partite complessive (2P) disputate lontano dal Druso.

Dopo quattro sconfitte di fila, il Mantova strappa un punto sul campo della Carrarese (0-0) e torna a muovere la classifica. Si chiude in parità anche al San Nicola la sfida tra Bari e Avellino; un punto che serve poco a entrambe: ai pugliesi che continuano a rimandare l’appuntamento con la vittoria che latita ormai da otto gare (dall’1-0 interno contro il Cesena, dei primi di novembre) e ai campani al terzo pareggio nelle ultime quattro uscite di campionato (1P).

Ma i riflettori, nella zona rossa del tabellone, erano puntati soprattutto su Spezia e Sampdoria che con i rispettivi successi si allontanano dalle secche della classifica. Gli uomini di Roberto Donadoni hanno la meglio sul fanalino di coda, Pescara, per 2-1, e raccolgono il settimo punto nei quattro match interni sotto la guida del nuovo tecnico, ovvero cinque in più di quelli messi assieme in tutte le sei precedenti gare con Luca D’Angelo al timone; i blucerchiati invece mettono in fila tre successi casalinghi consecutivi (2-1 contro la Reggiana) nel torneo cadetto per la prima volta da dicembre 2023, quando sulla panchina dei doriani sedeva Andrea Pirlo".