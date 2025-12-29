Frecciata a Inzaghi, ma Zielinski con Chivu ha (più o meno) lo stesso minutaggio

"Prima di questa stagione ero in terza fila, non ero neanche in seconda ma io credevo in me stesso e nelle mie qualità”. Piotr Zielinski, tra i protagonisti nell’1-0 dell’Inter su Atalanta, ha lanciato quella che a molti è sembrata - e con ottima probabilità lo è stata - una frecciata a Simone Inzaghi, ex allenatore interista. “Davanti avevo tanti campioni che avevano fatto bene l'anno prima e il mister aveva i suoi titolarissimi”, ha detto il centrocampista polacco, che per dovere di verità ha anche riconosciuto di aver affrontato diversi infortuni, nel suo primo anno milanese.

Ma Zielinski sta davvero trovando più spazio? Numeri alla mano sì, ma nemmeno così tanto. A oggi, il centrocampista, che è sempre stato a disposizione di Cristian Chivu, ha giocato 1037 minuti complessivi, in 21 partite. Nello scorso campionato, allo stesso punto della stagione (ovvero 17^ giornata di campionato e Supercoppa in archivio), era fermo a 867 minuti in 19 partite.

È una differenza minima, specie considerando che Zielinski aveva saltato per infortunio almeno due delle prime 17 giornate di campionato, e non era entrato in condizione prima della quarta. Un ritardo che, se è vero che Inzaghi aveva delle gerarchie molto chiare, ha pesato sul suo impiego complessivo. Non particolarmente cresciuto nel corso dell’annata, complice ancora qualche infortunio di troppo.