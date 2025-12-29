Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini

Claudia Marrone
Oggi alle 12:49
Claudia Marrone

Periodo di sosta per il campionato di Serie B, ma le venti formazioni cadette avranno comunque le antenne dritte per il calciomercato, che aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio, per chiudersi poi esattamente un mese dopo, alle ore 20:00 del 2 febbraio. Tra le formazioni molto attive, sicuramente, ci sarà la Sampdoria, che deve anche raddrizzare un'altra stagione non nata sotto una buona stella.

E tra le suggestioni del popolo blucerchiato, come si legge sull'edizione on line de Il Secolo XIX, c'è il ritorno di Manolo Gabbiadini, che ha risolto anticipatamente il contratto con gli arabi dell'Al-Nasr (da non confondere con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo); la strada, però, appare decisamente in salita, se non addirittura impraticabile, e il motivo è presto spiegato dal quotidiano. Gabbiadini, si legge, "ha intenzione di restare a vivere a Dubai da svincolato fino alla prossima estate" per poter poi usufruire, con molta probabilità, "delle agevolazioni per i lavoratori rimpatriati secondo la norma del 29 dicembre '23, che prevede il 50% di non imponibilità per redditi annui fino ai 600 mila euro. Il regime si applica al lavoratore che torna a essere fiscalmente residente in Italia dopo almeno 3 anni di assenza".

A ogni modo, per l'attacco la Samp ha di fatto chiuso il primo colpo, con l'arrivo di Matteo Brunori in prestito secco dal Palermo.

