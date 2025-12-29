Da Napoli, Anguissa può anticipare il rientro: nel mirino c'è la gara con il Sassuolo

Antonio Conte potrebbe presto ritrovare uno dei punti di riferimento del centrocampo del Napoli, un ritorno che darebbe ossigeno alle scelte tattiche della squadra. Frank Anguissa, infatti, sembra destinato ad anticipare i tempi di recupero rispetto alle prime stime che lo vedevano tornare in campo solo a fine gennaio, dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata a metà novembre.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio TuttoNapoli, il centrocampista camerunese sta lavorando con grande determinazione e attenzione per rientrare in campo già a metà mese. L’obiettivo principale è essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo, in programma il 17 gennaio allo stadio Maradona, una partita in cui il tecnico salentino potrebbe valutare il suo inserimento, anche se inizialmente per uno spezzone di gara.

Il ritorno di Anguissa darebbe a Conte una maggiore flessibilità nella gestione della mediana, permettendo di alternare le opzioni e ridurre il carico sulle alternative attualmente in organico. Subito dopo, il centrocampista potrebbe essere convocato anche per la sfida di Champions League contro il Copenaghen, in programma il 20 gennaio, dando così la possibilità di ritrovare ritmo e confidenza con il campo in vista dei prossimi impegni di campionato e coppa.