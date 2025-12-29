La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo

Già in estate si era consumato una sorta di addio, ma i problemi economici legati ai rapporti con la Russia hanno fatto saltare il tutto, e Mehdi Dorval ha fatto rientro alla casa madre Bari, divenendo uno degli elementi molto impiegati nello scacchiere biancorosso. Ma le gare prima della Coppa d’Africa potrebbero essere state davvero le ultime con la maglia della società pugliese, perché il mercato invernale ormai alle porte sembra parlare di un concreto addio tra il giocatore e il club.

Come infatti si legge sul portale pianetabari.com, sul giocatore ci sono diversi interessamenti sia dall'estero che dall'Italia, con la Sampdoria in forte pressing e intenzionata a formulare al più presto una proposta economica e progettuale convincente anche all'entourage dell'algerino: niente, però, verrà definito prima del suo ritorno dalla Nazionale. Quel che c'è di certo, è che il Bari è di fronte a un bivio, perché, se non dovesse dare l'ok alla cessione dovrà chiarire quella che è la questione legata al suo rinnovo contrattuale: al momento, la scadenza è fissata a giugno, ma il club ha un'opzione di prolungamento unilaterale fino al 2027 da esercitare in qualsiasi momento.

Neppure un mese fa, però, il Ds Giuseppe Magalini si era così espresso: "Ci siamo visti con gli agenti, c'è una situazione in essere non dovuta solo a noi". La domanda sorge comunque spontanea: conviene davvero cederlo a una diretta concorrente per la salvezza?