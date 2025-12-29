Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo

La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovoTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 14:49Serie B
Claudia Marrone

Già in estate si era consumato una sorta di addio, ma i problemi economici legati ai rapporti con la Russia hanno fatto saltare il tutto, e Mehdi Dorval ha fatto rientro alla casa madre Bari, divenendo uno degli elementi molto impiegati nello scacchiere biancorosso. Ma le gare prima della Coppa d’Africa potrebbero essere state davvero le ultime con la maglia della società pugliese, perché il mercato invernale ormai alle porte sembra parlare di un concreto addio tra il giocatore e il club.

Come infatti si legge sul portale pianetabari.com, sul giocatore ci sono diversi interessamenti sia dall'estero che dall'Italia, con la Sampdoria in forte pressing e intenzionata a formulare al più presto una proposta economica e progettuale convincente anche all'entourage dell'algerino: niente, però, verrà definito prima del suo ritorno dalla Nazionale. Quel che c'è di certo, è che il Bari è di fronte a un bivio, perché, se non dovesse dare l'ok alla cessione dovrà chiarire quella che è la questione legata al suo rinnovo contrattuale: al momento, la scadenza è fissata a giugno, ma il club ha un'opzione di prolungamento unilaterale fino al 2027 da esercitare in qualsiasi momento.

Neppure un mese fa, però, il Ds Giuseppe Magalini si era così espresso: "Ci siamo visti con gli agenti, c'è una situazione in essere non dovuta solo a noi". La domanda sorge comunque spontanea: conviene davvero cederlo a una diretta concorrente per la salvezza?

Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai... Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"... Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"
La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo... La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del... Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B
Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del... Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del ritiro estivo
La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini
Lo Spezia non brucia la Sampdoria. Brunori ha scelto i blucerchiati: fatta per il... TMWLo Spezia non brucia la Sampdoria. Brunori ha scelto i blucerchiati: fatta per il prestito secco
Pescara, l'atto d'amore di Letizia: "Prima la salvezza, poi parleremo. È una promessa"... Pescara, l'atto d'amore di Letizia: "Prima la salvezza, poi parleremo. È una promessa"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Dybala falso 9, Soulé ed El Shaarawy dietro di lui
3 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Baldanzi out, c'è El Shaarawy con Soulé
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarri finisce sotto i ferri, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine top news n.1 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
Immagine top news n.2 Le ultime da Milanello: Leao si è allenato con chi ha giocato meno ieri. Gabbia a parte
Immagine top news n.3 Da Napoli, Anguissa può anticipare il rientro: nel mirino c'è la gara con il Sassuolo
Immagine top news n.4 Lookman è ancora arrabbiato con l'Atalanta? "No, vivo il momento. E perdono Gasperini"
Immagine top news n.5 Ieri era a seguire il Tottenham, la Fiorentina lo aspetta il 5 gennaio: cosa manca per Paratici
Immagine top news n.6 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Immagine top news n.7 Lorenzo Lucca così non può andare avanti. Le condizioni del Napoli per cederlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Inter, vittoria sofferta ma meritata. La verticalità di Chivu si conferma valida”
Immagine news Serie C n.2 Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Immagine news Serie A n.3 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La coppia d'oro del Sassuolo: al centro della difesa ci sono due plusvalenze assicurate
Immagine news Serie A n.2 Tonali: "I tifosi del Newcastle sanno cosa ho fatto, ma non mi hanno mai giudicato"
Immagine news Serie A n.3 Sarri finisce sotto i ferri, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine news Serie A n.4 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
Immagine news Serie A n.5 Inter, buone notizie per Chivu: Acerbi in gruppo, torna a disposizione con il Bologna
Immagine news Serie A n.6 Hojlund, parla un membro dell'entourage: "Il Napoli non è mai stato un ripiego. Conte..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
Immagine news Serie B n.2 Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Immagine news Serie B n.4 Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del ritiro estivo
Immagine news Serie B n.6 La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita di Santini
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"
Immagine news Serie C n.3 Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare la rosa
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
Immagine news Serie C n.5 Novara, habemus mister! Arriva la firma di Dossena: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, la nota per l'ex Petrone, accoltellato sabato notte: "Forza Bruno, siamo con te"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.4 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?