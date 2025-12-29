Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bonanni: "Davis? "ra fallo di mano. Errore grave che è costato due punti alla Lazio"

Bonanni: "Davis? "ra fallo di mano. Errore grave che è costato due punti alla Lazio"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:40
L'ex calciatore Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio. Queste le sue parole:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?
"Lo dedico a Fabio Grosso, che sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative e che ieri ha guidato il Sassuolo ad un'ottima partita".

Come può la Fiorentina uscire dal baratro?
"La situazione è molto difficile e ad oggi la società deve entrare nella mentalità che a Gennaio si debba cambiare molto. Con questi giocatori ad oggi è difficile arrivare alla salvezza. Servono calciatori che abbiano esperienza in questo tipo di situazioni. Siamo a fine Dicembre e la Fiorentina ha fatto solo nove punti, serve un piccolo miracolo".

Quanti meriti sono da attribuire a Chivu nel primo posto dell'Inter?
"Il fatto di essere riuscito a coinvolgere gran parte della rosa è un grosso merito. Ciò che sta facendo gli porterà grossi benefici quando la stagione entrerà nel vivo. Mi aspettavo comunque un campionato dove l'Inter potesse chiudere in testa perché ha delle alternative sono di assoluto valore; la rosa è importante. In sostanza non vedo grandi differenze nell'espressione di gioco con Inzaghi, mentre ne vedo nella gestione".

Frattesi intanto è nuovamente nel mezzo delle voci di mercato. Che ne pensi?
"Sicuramente può spaccare la partita da subentrato e ha caratteristiche uniche nel panorama italiano. È un ragazzo forte, ma mi chiedo allora perché anche con Chivu trovi poco spazio. A quanto pare qualcosa gli manca, ma trovo più sensata la sua valutazione di 30/35 milioni che non quella di 40 per Palestra, che non ha dimostrato niente".

L'Atalanta che continua a zoppicare che segnali sta mandando?
"Ci vuole tempo per ripartire dopo ciò che ha fatto Gasperini. Non dimentichiamoci però che avere o non avere Lookman sposta degli equilibri. Detto ciò l'Atalanta di oggi fa meno paura rispetto solo a sei mesi fa e in questo credo che abbia inciso la scelta iniziale dell'allenatore".

Che idea ti sei fatto del gol di Davis che ha scatenato tante polemiche in Udinese-Lazio?
"È un fallo di mano. Punto. Sarà un caso che tutte le volte che succede qualcosa a discapito della Lazio gli arbitri parlano sempre di decisione corretta. È stato un errore grave che è costato due punti. Ancora una volta ci si trova a discutere di queste situazioni".

