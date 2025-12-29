La coppia d'oro del Sassuolo: al centro della difesa ci sono due plusvalenze assicurate

Tarik Muharemovic ieri ha realizzato il suo secondo gol con la maglia del Sassuolo. Il centrale bosniaco classe 2003 ha approfittato di un'uscita a vuoto di Ravaglia e con un colpo di testa ha girato in rete un preciso corner a rientrare dalla destra. Ventidue giorni dopo la rete contro la Fiorentina, il calciatore cresciuto in Austria e poi nella Juventus Next Gen ha chiuso nel migliore dei modi un 2025 oggettivamente straordinario col gol del definitivo 1-1 nella sfida del Dall'Ara contro il Bologna.

Per Muharemovic in questo anno solare sono arrivati risultati personali e di squadra andati ben oltre le più rosee previsioni. "Sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva - ha dichiarato ieri l'amministratore delegato Carnevali -. E' inutile nascondersi: chiaramente delle offerte arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti valutarle".

Muharemovic oggi è attenzionato da tutte le big. La Juventus che l'ha venduto per tre milioni di euro vanta per lui il 50% sulla eventuale futura rivendita: sarà un incasso decisamente superiore rispetto a quanto guadagnato al momento della cessione, a meno che non siano proprio i bianconeri a puntare su di lui per il futuro. Ci pensa l'Inter, occhio poi anche alla Premier League e non solo. Ma la valutazione è di quelle importanti, già oggi non inferiore ai 25 milioni di euro ma destinata a crescere ulteriormente.

Al fianco di Muharemovic al centro della difesa del Sassuolo gioca Jay Idzes, centrale classe 2000 e pilastro della nazionale indonesiana. Dopo due anni al Venezia, il club emiliano la scorsa estate l'ha acquistato per otto milioni di euro più bonus. Ufficializzato il 9 agosto, Idzes s'è accomodato in panchina per il match d'esordio salvo poi giocarle tutte le successive sedici partite per tutti i 90 minuti. E' un pilastro della difesa di Grosso e anche in questo caso il valore di mercato è in rapida ascesa. Una vera e propria coppia d'oro, già oggi la valutazione complessiva di questi due centrali si attesta sui 40 milioni di euro.