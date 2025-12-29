Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita di Santini

Claudia Marrone
Oggi alle 14:27Serie C
Claudia Marrone
fonte Luca Esposito

Una prima parte di stagione segnata anche da un cambio in panchina, e ora il calciomercato che vedrà chiaramente dei novità visto appunto il nuovo allenatore: il Sorrento si farà trovare pronto in vista del 2 gennaio, quando prenderà il via la sessione invernale del calciomercato, che si concluderà poi un mese dopo, alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.

Stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club campano - eccezion fatta poi per occasioni o similari - è alla ricerca di un centrocampista centrale e di un esterno destro, ma non sono esclusi interventi nel reparto offensivo soprattutto se ci sarà un addio, che pare essere quello di Claudio Santini: la presenza dell'esperto giocatore tra le fila rossonere per la seconda parte di stagione non è affatto scontata. Si dovranno quindi seguire le evoluzioni del caso, ma il classe 1992 non è l'unico possibile partente.

Verso i saluti ci sono anche il difensore Luigi Carillo e il terzino destro Marcello Piras, che farà rientro alla casa madre Catanzaro, e con loro anche l'esterno Diego Russo; punti di domanda, invece, per la posizione di Antonio Matera, che è anche in scadenza di contratto. La sua uscita, però, è subordinata all'entrata della quale abbiamo prima parlato.

