Le ultime da Milanello: Leao si è allenato con chi ha giocato meno ieri. Gabbia a parte

Oggi alle 14:45Serie A
Buone notizie per mister Allegri all'indomani della vittoria col Verona: Rafael Leao si è allenato sul campo insieme a chi ieri ha giocato poco con il Verona. Discorso diverso invece per il difensore Matteo Gabbia, che ha svolto un allenamento specifico per recuperare dal problema al ginocchio. La giornata di domani sarà più indicativa sulle sue condizioni verso la partita col Cagliari.

Le parole della vigilia di Allegri su Leao e Gabbia
Mister Massimiliano Allegri aveva parlato così del forfait di Leao e dell'infortunio di Gabbia alla vigilia del match coi gialloblù, e quindi sabato scorso: "Sorrido perché credo che Nkunku abbia le qualità per fare bene anche domani (ieri, ndr), visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa".

