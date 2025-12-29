Tonali: "I tifosi del Newcastle sanno cosa ho fatto, ma non mi hanno mai giudicato"

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, relative alla lunga squalifica per il caso scommesse: "Tanti, nel calcio così come nella vita, ti giudicano superando la linea tra quello che ti fa bene e quello che ti fa male. I tifosi del Newcastle con me però non l'hanno fatto. Sanno quello che ho fatto, si informano e capiscono, ma non giudicano. Mi hanno trasmesso proprio questo principio del non giudicare, adesso anche io sono così".

L'ex Milan in questa stagione ha collezionato finora 25 presenze, con 4 assist e 1793 minuti giocati tra le fila dei Magpies. Pur essendo un baluardo del Newcastle, Tonali non ha mai nascosto la voglia di tornare un giorno in Italia e mister Spalletti farebbe carte false per averlo alla Juventus.