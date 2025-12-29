Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi

Era il 23 dicembre, e il Venezia faceva sapere "di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità", con il Socio Unico che aveva già provveduto a versare le risorse finanziarie che permetteranno al club di operare sul mercato di gennaio, il tutto dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo che inizialmente aveva bloccato il mercato dei lagunari.

Tutto ok quindi per il club arancioneroverde, che però, come si legge su Il Gazzettino-Venezia&Mestre, non guarderà solo a possibili nuovi volti ed eventuali cessioni - saranno solo piccoli ritocchi quelli da apporre - ma penserà anche ai rinnovi contrattuali, di buona parte della rosa in essere: le ambizioni della società sono più che confermate, e quello che si sta vedendo in campo vuole avere un seguito. Certo, ci saranno incontri da fare e tutto quello che segue, ma la volontà societaria è quella di non stravolgere quello che si sta vedendo. "Da luglio a oggi la squadra è stata straordinaria. Mi viene la pelle d’oca, è una squadra bellissima", le parole di mister Giovanni Stroppa dopo la vittoria sulla Virtus Entella.

E proprio con quel risultati, il Venezia ha chiuso il 2025, pronto ora ad affrontare la Reggiana nel match che si giocherà dopo la sosta: appuntamento a sabato 10 gennaio, con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15:00.