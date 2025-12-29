Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del ritiro estivo

Oltre quelli che saranno i risultati sportivi della stagione in corso, il Pescara sta iniziando a programmare già la stagione ventura, ovviamente partendo da quello che sarà il ritiro pre campionato: dalla prossima estate, niente 'trasferte', i biancazzurri svolgeranno la preparazione estiva nella località abruzzese di Campo di Giove, con la conferenza di presentazione della partnership siglata che si terrà domani.

Questa, la nota ufficiale della società:

"La Pescara Calcio comunica che martedì 30 dicembre alle ore 11, presso l’Hotel Abruzzo a Campo di Giove, si terrà la conferenza stampa di presentazione della partnership con il Comune di Campo di Giove. L’incontro sarà l’occasione per illustrare l’accordo che legherà il club biancazzurro al territorio di Campo di Giove in vista dei futuri ritiri precampionato della prima squadra, definendo linee guida, obiettivi e prospettive di collaborazione sportiva e istituzionale. Alla conferenza stampa, oltre al Sindaco di Campo di Giove, parteciperanno il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e l’Assessore Regionale allo Sport Mario Quaglieri, insieme al presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani. Nel corso dell’incontro verranno approfonditi i contenuti dell’intesa e il valore strategico del progetto, pensato per coniugare preparazione sportiva, promozione del territorio montano e sviluppo delle attività legate allo sport e al turismo".

Ricordiamo intanto che dopo le prime 18 giornate del campionato di Serie B, il Pescara si trova all'ultimo posto della classifica cadetta, e con alle spalle la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia. Una chiusura di 2025 non esaltante.