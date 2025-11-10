Serie A, i migliori 5 italiani dopo 11 giornate: sorpasso al comando della classifica
TUTTO mercato WEB
Di seguito la Top 5 degli italiani in Serie A dopo 11 giornate. Dimarco supera Caprile e balza al comando. Barella e Bastoni le novità, prendono il posto di Falcone e Spinazzola. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.68 (11)
2. Elia Caprile (Cagliari) 6.64 (11)
3. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.50 (6)
4. Nicolò Barella (Inter) 6.45 (11)
5. Alessandro Bastoni (Inter) 6.45 (10)
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Ora in radio
Primo piano
De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile