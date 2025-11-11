Caprile, emissari dell'Inter per monitorarlo da vicino nell'ultima gara tra Como e Cagliari

Con Yann Sommer in scadenza di contratto, non è un mistero di come l'Inter si stia guardando attorno e si sia messo alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. Uno dei profili maggiormente apprezzati da Piero Ausilio e da tutti gli uomini di mercato di Via della Liberazione è l'estremo difensore del Cagliari Elia Caprile, autore di un grande inizio di stagione che lo ha portato anche alla prima convocazione con l'Italia.

Secondo quanto riferito dal sito FcInterNews, infatti, in occasione della sfida di sabato pomeriggio tra Como e Cagliari, erano presenti alcuni emissari del club nerazzurro per visionare da vicino il portiere veronese, così come Nico Paz, da tempo immemore sogno bello e forse impossibile per il club nerazzurro.

Il profilo di Caprile corrisponderebbe tra l'altro a tutti i parametri cercati dall'Inter: giovane italiano, stipendio basso, costo del cartellino non particolarmente esoso (si parla di una richiesta del Cagliari di circa 20 milioni) e giù un'esperienza in una big avendo militato nel Napoli.