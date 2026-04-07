Real-Bayern danno spettacolo sotto gli occhi di Fabregas: il mister del Como al Bernabeu

Il fascino della Champions League non conosce confini e attira i grandi protagonisti del calcio mondiale. Sugli spalti del Santiago Bernabéu, teatro della sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, è stato infatti avvistato anche Cesc Fàbregas. L’attuale allenatore del Como, autentica rivelazione della stagione in Serie A, ha scelto di assistere dal vivo a uno dei match più prestigiosi del panorama europeo, osservando da vicino due delle squadre più forti del continente. Una presenza che non è passata inosservata, anche per il passato dello spagnolo, che proprio contro il Real Madrid ha vissuto alcune delle sfide più intense della sua carriera.

A testimoniare la sua presenza nella capitale spagnola è stato anche il suo secondo, Dani Guindos, oltre a uno scatto diffuso da Sky Sport, che immortala Fàbregas a bordo campo mentre saluta Alessandro Del Piero.