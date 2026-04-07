In pieno recupero l'Arsenal mette la freccia: Havertz buca lo Sporting, finisce 0-1 a Lisbona

Kai Havertz regala l'andata dei quarti di finale di Champions ad Arteta e al suo Arsenal: il tedesco firma il gol che decide la sfida giocata all'Alvalade di Lisbona, dando ai Gunners un gran vantaggio in vista della gara di settimana prossimo. Mercoledì 15 alla squadra londinese basterà pareggiare per centrare la seconda semifinale di fila.

Una traversa a testa, ma il risultato non si sblocca

Parte meglio lo Sporting, grazie ad una giocata sensazionale di Diomandé: il centrale taglia l'Arsenal in due con un lancio di esterno che pesca White distratto e Araújo prontissimo: l'esterno si presenta solo davanti a Raya ma spedisce sulla traversa quella che rimarrà l'unica vera occasione per i lusitani dei primi 45'. La squadra di Arteta pareggia i conti dei legni con la specialità di casa, il calcio piazzato: Madueke, cercatissimo dai compagni, disegna una traiettoria a girare insidiosissima che si stampa sulla traversa a Rui Silva battuto, complice l'affollamento in area di rigore.

Il VAR annulla il vantaggio di Zubimendi, Havertz decide la gara

Nella ripresa è l'Arsenal a comandare il gioco, anche se le occasioni da rete continuano a latitare: al 65' il risultato si sblocca, ma solo per qualche secondo. Gyokeres protegge palla in area e gioca indietro, la palla arriva a Zubimendi che col destro fredda Rui Silva. Il VAR però annulla tutto, per evidente posizione di fuorigioco dello svedese. Negli ultimi dieci minuti è però Raya a tenere i Gunners in partita, dicendo due volte no a Catamo e Goncalves. In pieno recupero sono i cambi a regalare un insperato successo all'Arsenal: grande assist di Martinelli per l'accorrente Havertz, che si inserisce in area e fa 1-0.