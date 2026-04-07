Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 31 giornate: Fabregas si mantiene al comando
Fabregas si mantiene al comando della classifica di rendimento degli allenatori. Palladino migliora la sua media e chiude il podio. Bene D'Aversa, perde posizioni Gasperini.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (31)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.61 (31)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.50 (20)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.41 (22)
5. Roberto D'Aversa (Torino) 6.40 (5)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.35 (31)
7. Massimiliano Allegri (Milan) 6.27 (31)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.26 (31)
9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.26 (31)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.24 (21)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.06 (31)
12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.05 (31)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.02 (31)
14. Carlos Cuesta (Parma) 6.02 (31)
15. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.00 (31)
16. Marco Giampaolo (Cremonese) 6.00 (2)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.95 (31)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.88 (21)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.75 (8)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.63 (8)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan 1-0
79' Politano
CLASSIFICA
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.