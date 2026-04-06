L'Atalanta ha un CDK in più nella volata Champions. Il belga torna a brillare, a Lecce è MVP

Charles De Ketelaere è il "Panini Player of the Match" di Lecce-Atalanta. Prestazione super del belga, autore di due assist per le reti di Scalvini e Krstovic e una partita che serve a dargli fiducia dopo un periodo complicato:

"Il mister mi spinge sempre per arrivare in area, a volte me lo dimentico e ha ragione perché se faccio qualche gol in più è meglio. Sono stato fuori per infortunio, adesso mi sento di nuovo sul pezzo fisicamente e tecnicamente, è bello giocare così".

Sei partite saltate per infortunio dal trequartista, che non è riuscito finora a ripetere la grande passata stagione. I numeri del 2025/26 dicono 5 reti e 7 assist ma potrebbe essere l'uomo in più per Raffaele Palladino nella corsa Champions.

Voto 7.5 per Tuttomercatoweb, così motivato: "Doppietta nella gara d'andata, stavolta glielo nega Falcone ma brilla nelle vesti di uomo assist: visione di gioco sopraffina, mette lo zampino nelle tre marcature".