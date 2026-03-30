De Ketelaere si sblocca in Nazionale: ora il rush finale con l'Atalanta da vero leader

Per Charles De Ketelaere è tempo di ritrovare la "vibe" dell’Atalanta prendendosi in mano la squadra in questo rush finale dopo l’infortunio: l’attitudine a essere sempre decisivo sotto il profilo della leadership e dell’impronta partita in attacco. Statisticamente in campionato il numero 17 ha siglato 5 goal e 3 assist (5 e 5 se consideriamo anche le coppe), ma come ha sottolineato il ragazzo, questa sua versione è sicuramente più matura e decisiva.

“Carletto” è diventato quel leader tecnico che ci si auspicava in estate al netto del talento: un percorso importante e merito anche di mister Palladino che gli ha concesso libertà assoluta sulla trequarti permettendogli di agire da uomo squadra. De Ketelaere detta i ritmi al di là dei gol e degli assist che, seppur siano calati rispetto agli altri due anni, non si può dire che non siano decisivi.

Quando De Ketelaere entra in "modalità offensiva" l’Atalanta aumenta il passo soprattutto nei risultati: escludendo la gara con la Fiorentina di due anni fa, quando CDK segna o fa assist la Dea vince sempre, e dei 193 punti conquistati dal 2023 a oggi Charles ne ha portati 81, bensì il 42% del totale. L’infortunio al menisco lo ha tenuto lontano nelle settimane più importanti della stagione e la squadra orobica ha risentito molto della sua assenza, per poi riabbracciarlo tra lo spezzone contro l’Inter e le prestazioni con Bayern e Verona: utili a recuperare minutaggio.

Ora il gol con il suo Belgio contro gli USA per un grande punto di partenza con l’Atalanta, a cominciare dalla gara contro il Lecce dove all’andata firmò quella che ad oggi rimane la sua unica doppietta in Serie A in questa stagione. Con 24 punti ancora a disposizione e tanta voglia di fare la differenza, Charles De Ketelaere è pronto a trasmettere la "vibe giusta": la vera “love song” che in campo fa volare sia lui che la Dea.