USA-Belgio, le formazioni ufficiali: da Pulisic a De Ketelaere, tanta Serie A in campo
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Il programma delle amichevoli internazionali prosegue in serata, mandando in scena USA-Belgio. Da un certo punto di vista sembra quasi una partita di Serie A, visto che nelle file americane giocano Pulisic e McKennie mentre l'undici belga presenta dal primo minuto De Ketelaere e Saelemaekers. Di seguito le formazioni ufficiali:
USA (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Ct: Pochettino
Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Ct: Rudi Garcia
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