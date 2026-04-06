Atalanta, De Ketelaere: "Adesso mi sento di nuovo sul pezzo, giocare così è bello"

Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Lecce: "Il mister mi spinge sempre per arrivare in area, a volte me lo dimentico e ha ragione perché se faccio qualche gol in più è meglio. Sono stato fuori per infortunio, adesso mi sento di nuovo sul pezzo fisicamente e tecnicamente, è bello giocare così".