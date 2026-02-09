L'Atalanta raddoppia già al 25' contro la Cremonese: Zappacosta sigla il 2-0
Era nell'aria il raddoppio dell'Atalanta, che arriva al 25' con Davide Zappacosta. Bello scarico di Samardzic, verticalizzazione di Pasalic e grande giocata dell'esterno della Dea, che sterza, se la sposta sul mancino e calcia forte sul secondo palo, battendo Audero. Cremonese sotto 2-0.
