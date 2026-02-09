Inter cooperativa del gol, hanno già segnato in 17. E fra questi non c'è Frattesi

L'Inter che vola nella classifica di Serie A ha alle spalle le reti del capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez. Gli assist a ripetizione di uno straordinario Federico Dimarco. Ma anche una profondità assoluta della rosa in fatto di marcatori. Grazie al 5-0 con cui l'Inter si è sbarazzata del Sassuolo, a questa speciale classifica si sono iscritti anche Manuel Akanji e Luis Henrique, due che fino a questo punto della stagione non erano ancora mai andati in gol.

Ad oggi sono 17 i giocatori della rosa nerazzurra andati in gol. I primi tre in questo senso sono capitan Lautaro, Marcus Thuram e Calhanoglu, con tutti gli altri a seguire. A quota 1 in fondo alla graduatoria troviamo proprio i due in gol contro i neroverdi oltre a Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Un numero particolarmente alto che porta l'Inter a poter essere definita cooperativa del gol, con una piccola sottolineatura per quelli che ancora mancano.

Oltre ai giovani dell'Under 23 che si sono affacciati in prima squadra e ai portieri, sono pochissimi i big ancora a secco. Fra questi Darmian, rientrato in campo da pochissimo, e i centrali Acerbi e De Vrij. Con loro un solo giocatore fra centrocampo e attacco: si tratta di Davide Frattesi, giocatore che lo scorso anno fra campionato e Champions aveva trovato la via del gol in ben 7 occasioni.