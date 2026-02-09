TMW Radio Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"

Primo appuntamento settimanale con A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che questa mattina ha visto ospite l'attaccante del Trento Christian Capone, che ha deciso il match contro la Pergolettese giocato nel weekend. Ottima posizione di classifica, quella dei gialloblù, ma tra i tanti temi affrontati dal calciatore, non è mancato un elogio al tecnico, Luca Tabbiani.

Sul quale proprio Capone si è così espresso: "Penso che il segreto di questa squadra sia un po' la spensieratezza: giochiamo in un ambiente che ci dà tutto, ci lascia tranquilli, ci lascia esprimere il nostro calcio anche quando i risultati magari non sono come quelli che vorremmo, e abbiamo una società che ci sta dietro. Come dicevo prima, poi, abbiamo un allenatore, Luca Tabbiani, che negli ultimi anni sta facendo veramente bene, e credo che anche il nostro segreto sia proprio il mister.

Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera, anche in categorie più alte, ma come lui ne ho avuti pochi: è un tecnico che dà tanto, soprattutto una squadra giovane come la nostra, che magari può passare momenti non facili, non semplici, ma che vede lui sempre super positivo. Sa far esprimere anche un gran calcio in ogni momento, son certo che avrà una carriera di livello ancora più alto di quello in cui sta facendo ora. Sono contento di essere allenato da lui e spero che insieme potremmo toglierci soddisfazioni quest'anno".