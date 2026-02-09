TMW Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold

Ieri lo abbiamo definito unstoppable nelle pagelle del post Sassuolo-Inter 0-5: Federico Dimarco si è guadagnato un 8.5, tra i voti più alti di tutta la stagione di Serie A sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Il giudizio: tre assist a segno, uno non sfruttato, una traversa e un tiro a un centimetro dal palo. L'impressione che ogni volta che vada al cross, al tiro o che effettui un passaggio, difficilmente sbaglierà. È in uno stato di forma straripante.. E così è stato. Dimarco si sta confermando certamente il miglior esterno mancino del campionato ma adesso anche tra i migliori al mondo.

E lo sa bene l'Inter che è pronta a rinnovarlo a vita. L'attuale accordo dell'esterno mancino della Nazionale di Gennaro Gattuso è in scadenza tra un anno ma Giuseppe Marotta insieme al ds Piero Ausilio stanno lavorando per blindarlo più a lungo. Attualmente percepisce 4 milioni di euro circa a stagione, l'idea che balla tra le parti è quella di arrivare al livello di altri due top come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, che si attestano sui 6.5 milioni di euro a stagione. La durata? Sul tavolo l'idea di arrivare a un contratto fino all'estate del 2030.

L'Inter insomma vuole evitare che una bandiera del club venga poi attirata dalle sirene di una grandissima d'Europa. Come accaduto suo malgrado al Liverpool che avrebbe voluto veder Trent-Alexander Arnold, nato e cresciuto nel Liverpool, chiudere la carriera nel suo Merseyside. E invece ha ceduto alla tentazione del Real Madrid. Ecco quel che vuole evitare l'Inter. Ecco quel che vuol fare anche Dimarco. Ma nel dubbio, Marotta e Ausilio sono pronti a blindarlo...