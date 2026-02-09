TMW Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"

Sul palco del Salone d’Onore del CONI il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato nel corso della presentazione dell’album Panini “Calciatrici 2025-2026”: “Per me è un grande piacere e un grande onore, oltre che un grande orgoglio prendere parte alla presentazione dell’album Panini dedicato alle calciatrici. Questo rinnovo credo che sia fondamentale per il grande valore aggiunto che può dare alla crescita del movimento. Grazie alla Panini, tutta l’organizzazione per aver creduto in questo progetto. Ringrazio il presidente della Lega femminile e tutto il consiglio direttivo per il loro impegno. Questo album non è solo una raccolta di figurine, ma un riconoscimento di vero valore e rispetto. Tutto il movimento femminile si sta costruendo un suo percorso e una sua strada di rivendicazione all’interno del nostro paese.

Riteniamo che il grande impegno nella crescita di questo movimento fa bene a tutto il nostro paese. Le calciatrici che trovano posto all’interno di questo album rappresentano non solo le loro maglie e i loro colori, ma sono modelli positivi per tutte le ragazze che credono in questo sogno. Questo messaggio è un messaggio molto bello e importante, ogni figurina di queste ragazze racconta un sogno e un percorso per centrarlo. Il sacrificio, la dedizione e la voglia di centrare un risultato sportivo. Questo è il messaggio più bello che si può apprendere. L’augurio è che questo possa rappresentare un momento di grande sviluppo, la Federazione ci crede e ci investe.

Un ringraziamento va alle ragazze che sono protagoniste di un progetto all’interno di questa raccolta. Spero si rendano conto di cosa rappresentano all’interno della pratica sportiva del nostro paese. L’altro ringraziamento va a chi rende possibile tutto questo, ovvero le società. Siamo soli rispetto ad altre realtà internazionali, dove ci sono investimenti importanti di chi ha responsabilità politiche nei governi. Noi siamo soli e questo va detto, se non ci fossero gli impegni della Federazione con investimenti finanziari e progettuali, accompagnati da tutte le società, il calcio femminile non avrebbe la visibilità e la qualità calcistica che oggi siamo orgogliosi di accompagnare. Grazie a tutti coloro che hanno permesso questo, grazie alla Panini e grazie alle ragazze, ma grazie anche alle nostre stimatissime e impegnatissime società”.