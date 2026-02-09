Cagliari, Esposito: "Siamo più sereni, ma la salvezza è un obiettivo non una sensazione"

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, prima della partita dell'Olimpico contro la Roma è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo un po' più sereni rispetto a prima. Sappiamo che oggi è una partita molto importante per noi, per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo".

Obiettivo che non può che essere la salvezza. Sensazioni? Esposito risponde così: "Riporto le parole del mister: la salvezza non è una sensazione, ma un obiettivo. Finché non la raggiungeremo non saremo sereni al 100%. Queste tre vittorie ci portano morale, anche perché abbiamo fatto in scontri diretti e contro due squadre attrezzate come Fiorentina e Juventus".