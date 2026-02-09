TMW
Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Buone notizie per mister Luciano Spalletti. Nonostante ieri Francisco Conceicao abbia accusato un leggero problema al ginocchio, la novità di oggi è che l'esterno portoghese sarà a disposizione contro l’Inter. Appuntamento in programma sabato prossimo alle ore 20.45, valido per il 25° turno di Serie A. Con Conceicao regolarmente a disposizione dei bianconeri.
Nella gara pareggiata per 2-2 contro la Lazio, Conceicao è rimasto in panchina per 90 minuti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
