TMW Radio Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."

A commentare gli ultimi casi arbitrali a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex fischietto Daniele Minelli: "Il rigore dato in Genoa-Napoli, che ha deciso la sfida, è stato l'errore più grande di giornata. Non lo era ed è un errore causato dal VAR, cosa ancora più grave. Continuo a sostenere che la causa è la scarsa chiarezza che vengono o non vengono date o cambiano in corsa. Non è un problema di livello di singoli arbitri, che è comunque mediocre, ma parte tutto dall'alto e da come vengono date certe indicazioni. Gli errori di questa domenica sono stati fatti da arbitri internazionali. Può sbagliare chiunque, ma ci sono tipi e tipi errori. Sono errori fatti da arbitri che non dovrebbero commettere arbitri internazionali.

Il rigore non dato alla Juve contro la Lazio? Il fallo è talmente evidente...l'unica motivazione è che si va a dare il calcio di rigore solo se il fallo è ritenuto imprudente. Valutarla non imprudente mi sembra difficile in quel caso, e poi è plateale. Incredibile poi non sia stato dato live il rigore del Genoa, uno internazionale dovrebbe darlo senza l'aiuto del VAR. Simulatori? Il problema c'è ma sono stati dati rigori su evidenti simulazioni. Vergara? Lo ha ammesso lui stesso che c'è un po' di furbizia".