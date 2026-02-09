Esclusiva TMW L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"

Davide Torchia, storico agente di Daniele Rugani, ha concesso un'intervista a TuttoMercatoWeb.com per commentare il trasferimento alla Fiorentina del suo assistito nelle ultime ore del calciomercato invernale. "Quello che posso dire è che non è stata assolutamente una trattativa last minute, è partita i primi di gennaio, almeno un paio di settimane prima che si concludesse", esordisce il procuratore del difensore classe 1994. "Ci hanno chiamato dalla Fiorentina per sapere come stesse il ragazzo e quali fossero le condizioni, poi siamo andati avanti per trovare la formula giusta del trasferimento. La Fiorentina è un club di grande tradizione, molto all'avanguardia, che vuole rimettersi in sesto".

A Firenze ha ritrovato da qualche giorno Fabio Paratici.

"Era sulla bocca di tutti che Paratici a inizio febbraio sarebbe approdato alla Fiorentina. Il calcio è fatto di uomini e sicuramente è stato un fattore importante anche la possibilità di poter tornare a lavorare con lui, oltre a tutti gli altri dirigenti del club gigliato".

Come sta fisicamente?

"Daniele era già sulla via del recupero, non completamente recuperato, ma tutti lo sapevamo fin dall'inizio. Non è arrivato totalmente recuperato, ma solo perché per certe tematiche muscolari bisogna stare attenti: meglio evitare di farlo giocare una partita in più e perderlo per due mesi. Ha lavorato molto in questi giorni, si è allenato anche domenica e sarà col gruppo penso da questa settimana".

Siete delusi per l'esclusione dalla lista UEFA?

"Non parlerei né di esclusione né di aspettativa. Di aspettativa non ne parlo perché, col rispetto che porto per ogni parte coinvolta, abbiamo preso questa decisione perché c'erano difficoltà per tutti. Alle coppe confesso che non ci pensavamo minimamente. Rugani ha scelto la Fiorentina per aiutare la squadra a restare in Serie A. La Fiorentina ha ragionato e, avendo un calciatore in più che poteva essere molto utile per il campionato, ha fatto la sua scelta. Poi, speriamo che in coppa i viola arrivino fino in fondo, ma noi ci siamo presi la responsabilità di venire e salvarci, e vedere anche se si possono mettere le basi dopo la salvezza per un eventuale futuro che ci farebbe molto piacere".

Chiosa su un aspetto tattico: cosa risponde a chi dice che Rugani rende meglio in una difesa a tre?

"Alla Juve faceva il vertice basso nella difesa a tre, ma non dimentichiamoci che ha giocato nell'Ajax, dove al di là delle chiacchiere ha fatto 24 presenze. Se c'è una squadra che gioca a quattro, alta, quella è proprio l'Ajax. Se non sei adatto, non ci puoi giocare. Rugani ha giocato nella sua vita sempre a 4, mentre a tre faceva il vertice basso nella Juve".