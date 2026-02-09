TMW Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"

Il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato a margine della presentazione dell'Album Calciatrici della Panini dedicato al calcio femminile andata in scena oggi a Roma presso il Salone d'Onore del CONI: “Un piacere enorme, un orgoglio, ma anche una grande responsabilità nel senso che sappiamo quanto la Nazionale non sia soltanto una fabbrica di emozioni, ma fonte di ispirazione per bambini e bambine che vogliono avvicinarsi a questo sport. È un onore sicuramente, ma aumenta la responsabilità che abbiamo”.

“Siamo pronte e non vediamo l’ora di iniziare questo raduno, - prosegue Soncin in vista delle gare di qualificazione al Mondiale - c’è grande voglia di continuare il percorso di crescita dopo che l’estate scorsa ci ha regalato grandissimo orgoglio e tanto rammarico. Arrivare a gestire bene l’ultimo minuto può permetterci di non regalare solo grandi emozioni, ma anche di portare a casa dei trofei che poi rimangono nella storia”.

“500 giorni al Mondiale? Il percorso è fatto di tanti piccoli tasselli che vanno condivisi con tutte le componenti - conclude il ct - dai club che stanno investendo tanto alla divisione e alla Federazione che stanno portando avanti tanti progetti per aumentare la base, che deve salire di qualità, a livello tecnico e di consapevolezza affinché i risultati della scorsa estate siano costanti nel tempo e anche migliorativi”.