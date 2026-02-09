Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women

La Serie A Women, assieme a OptaPaolo, ha stilato la formazione tipo della tredicesima giornata andata in scena nel fine settimana. Una gara dove Juventus e Inter la fanno da padrona con la Lazio poco dietro. Per le bianconere, vittoriose sul campo del Como Women, sono infatti premiate la portiera De Jong, la terzina Carbonell e la centrocampista Walti, mentre per le nerazzurre, che hanno steso la Fiorentina 3-0, ci sono Milinkovic in difesa, Magull a centrocampo e Bugeja in avanti. Il tridente offensivo viene poi completato da due laziali Le Bihan e Piemonte protagoniste nel 5-2 sul campo del Genoa.

A completare l’undici ci sono poi Venturelli del Sassuolo in difesa, Bergamaschi della Roma, gol vittoria contro il Milan, e Carcassi del Napoli Women, autorete procurata e gol contro la Ternana Women, a centrocampo. Questa la formazione tipo di giornata: De Jong (Juventus); Venturelli (Sassuolo), Milinkovic (Inter), Carbonell (Juventus); Carcassi (Napoli Women), Magull (Inter), Walti (Juventus), Bergamaschi (Roma); Le Bihan (Lazio), Piemonte (Lazio), Bugeja (Inter)

SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA

Genoa-Lazio 2-5

9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)

Sassuolo-Parma 2-0

82' Philtjens

Como Women-Juventus 0-2

44' Carbonell, 81' Krumbiegel

Roma-Milan 1-0

66' Bergamaschi

Napoli Women-Ternana Women 3-1

6' aut. Quazzico, 49' Carcassi (N), 53' aut. Schroffenegger, 82' Pellegrini (T)

Inter-Fiorentina 3-0

43' Magull, 62' Bugeja, 77' Polli

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7