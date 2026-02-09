Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Lorenzo Insigne c'è! L'attaccante del Pescara, tornato a gennaio nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, è stato convocato per la sfida di domani con il Catanzaro. Questa la lista dei convocati diramata da mister Gorgone:
PORTIERI: Desplanches, Saio, Profeta.
DIFENSORI: Faraoni, Oliveri, Letizia, Cagnano, Altare, Corbo, Capellini, Gravillon.
CENTROCAMPISTI: Valzania, Lamine Fanne, Brugman, Brandes, Caligara, Acampora, Berardi, Meazzi, Graziani.
ATTACCANTI: Russo, Insigne, Di Nardo, Olzer, Merola.
