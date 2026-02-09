Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"

Alla vigilia della trasferta di Pescara, che arriva a distanza di appena tre giorni dalla vittoria casalinga contro la Reggiana, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani richiama subito l’attenzione sull’importanza del momento e sull’approccio da dare ad una gara preparata in tempi strettissimi:

“È una partita che prepariamo in un giorno. Non c’è tempo per lavorare tanto sul campo, c’è tempo soprattutto per recuperare energie e per capire bene l’importanza di continuare il nostro percorso”.

Di fronte ci sarà un Pescara ultimo in classifica, ma Aquilani non abbassa la guardia: “Mi aspetto un Catanzaro vivo, come è stato nelle ultime partite. Dobbiamo fare una gara seria, coraggiosa, con grande umiltà e con ferocia”.

Un passaggio anche sul buon impatto avuto da Nuamah nell’ultima uscita, impiegato in posizione più centrale: “È un giocatore che può stare anche in mezzo al campo. Era un po’ che pensavo di utilizzarlo in quella posizione. Ha fatto una buona partita e adesso deve continuare così”.

Con il calendario fitto di incontri ravvicinati, anche alla luce dei nuovi innesti e del recupero di elementi importanti, Aquilani sottolinea il valore dell’intero organico a disposizione: “Abbiamo tanti giocatori in rosa, abbiamo anche voluto abbassare il numero per dare importanza a tutti, perché tutti possono avere un ruolo fondamentale in questa squadra”.