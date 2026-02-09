Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto

La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Claudia Marrone
Oggi alle 14:49Serie C
Claudia Marrone

Come fa sapere la Lega Pro mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo, è "giunta alla sua 6ª edizione, la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Serie C che scende in campo per promuovere e sostenere concretamente il progetto Play Therapy per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer.

C Sociale si rinforza grazie alla sinergia con CharityStars – la più grande piattaforma di aste benefiche online, Charity partner di Serie C – che consentirà dal 13 al 20 febbraio a tifosi e appassionati di aggiudicarsi le maglie indossate dai capitani durante la 26ª giornata della Serie C Sky Wifi, rese uniche dalla speciale patch dedicata a Fondazione Meyer, e le t-shirt della #Runformeyer.

Attività sui campi – Per sostenere e supportare la #RunForLove, sono state predisposte dalla Lega Pro una serie di attività per la 26a giornata di Serie C Sky Wifi a partire dal cerimoniale pre gara, con i capitani delle due squadre che scenderanno in campo con la maglietta #runformeyer, accompagnati da un messaggio speaker che spiegherà al pubblico l’iniziativa. La campagna per la promozione della Runforlove non si limiterà al campo, ma coinvolgerà il pubblico digitale della Lega e dei club sia nei giorni precedenti le partite che in quelli successivi.

Come partecipare – Partecipare è semplicissimo: basta correre 9 chilometri in due. Non ci sono limiti di tempo o di orario: l’importante è che i runner che compongono la coppia percorrano 4,5 chilometri a testa. I componenti della squadra possono correre insieme oppure separati, l’unica regola da rispettare è quella di completare il chilometraggio previsto in una delle giornate di venerdì 13, sabato 14 o domenica 15 febbraio 2026. L’iniziativa ovviamente non è aperta soltanto a fidanzati, ma anche a tutti coloro che si amano, in qualsiasi forma: amici del cuore, genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Una formula che ha riscosso un grande successo: alla scorsa edizione 2025 hanno partecipato oltre 3.900 persone.

Come iscriversi – Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di domenica 15 febbraio: è richiesta una donazione di almeno 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro si potrà ricevere direttamente a casa – tramite corriere – la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2026 di colore arancione fluo (alta visibilità) offerta da Guess Foundation. Info e iscrizioni www.runformeyer.it

Come partecipare alla premiazione – Per accedere ai risultati ufficiali e dimostrare così di essere due veri Runformeyer è necessario e sufficiente rilevare il tempo di ciascun runner con un qualunque dispositivo (Garmin, Adidas run, Strava, ecc.), fare screenshot o foto di ciascun dispositivo e caricare le immagini sul sito runformeyer.it. Il link per l’upload delle immagini vi sarà inviato venerdì 13 febbraio all’email indicata in fase di iscrizione.

Classifica e premiazioni – Come in ogni corsa, anche alla #RUNFORMEYER #RUNFORLOVE è prevista una classifica generale con relative premiazioni.
Il tempo di percorrenza della squadra sarà la sommatoria del tempo impiegato dai due runner per coprire la distanza di 4,5 chilometri a testa. Per partecipare alla classifica sarà necessario inviare – entro la mezzanotte del 15 febbraio – lo screenshot o la foto della distanza e del tempo impiegato: i partecipanti riceveranno il link via mail il giorno prima della partenza. Lunedì 16 febbraio saranno pubblicati i risultati ufficiali sulla pagina Facebook #runformeyer e su www.runformeyer.it.

Nessuna preoccupazione per la performance: oltre al premio per la categoria dei runners più veloci, c’è anche quello per i gruppi di amici, associazioni o aziende che hanno iscritto il maggior numero di squadre. Tra le novità di questa edizione il “premio coppia più affiatata” (gli anni da cui ci si conosce) e il premio “coppia più esperta” (la somma dell’età dei due runner).

Come sempre, #RunforMeyer #RunforLove contribuirà a sostenere la Play therapy, una cura speciale che cerca di restituire ai bambini e alle loro famiglie un po’ di serenità anche nel momento del ricovero. Il progetto porta al Meyer il gioco, la lettura, la musica, l’allegria dei clown e dei quattro zampe. Ma sono tanti i progetti che aiutano i bambini a rimanere tali anche durante la malattia.

Nella Pet therapy, i protagonisti sono dei dolcissimi e professionali cagnolini che, insieme ai loro conduttori, portano allegria e gioia ai piccoli bambini ricoverati in tutto l’Ospedale.

I clown in corsia portano sorrisi e risate nei reparti e al Pronto soccorso: gli scherzi e le battute di questi professionisti del divertimento sono le medicine migliori per scacciare noia e paura. Le tecniche e il repertorio di questi professionisti tengono conto del luogo in cui operano, delle circostanze, delle condizioni dei bambini, coinvolgendo nel loro gioco anche genitori, visitatori e operatori dell’Ospedale, che talvolta affiancano durante procedure dolorose e complicate. Tra i luoghi più amati dai bambini c’è senz’altro la Ludobiblio, uno spazio accogliente e colorato aperto a tutti i piccoli, sia ricoverati che di passaggio per visite o controlli. In questa stanza piena di luce e di laboratori si può giocare, prendere giochi in prestito, ricevere visite di fratellini e amici, assistere a spettacoli, partecipare a feste e a laboratori creativi. Meyermusica propone la musica in modo originale e creativo in ogni reparto e nei luoghi collettivi dell’Ospedale, coinvolgendo bambini, genitori, operatori e visitatori, creando un ambiente sonoro accattivante e agendo in modo positivo sugli stati di tensione e di stress.

Articoli correlati
Massini: "Mai contrari al professionismo arbitrale, ma con l'AIA" Massini: "Mai contrari al professionismo arbitrale, ma con l'AIA"
Mattioli: "Juve, l'attaccante è il problema principale. Yildiz non è un fenomeno"... Mattioli: "Juve, l'attaccante è il problema principale. Yildiz non è un fenomeno"
Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni... Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Altre notizie Serie C
La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto... La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto" TMW RadioTrento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"... Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli... Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto" TMW RadioTrento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine... Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul... Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata.... Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.1 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.2 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.3 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.4 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.7 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Immagine news Serie A n.3 Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Immagine news Serie A n.4 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarci"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Cuppone: "Cesena forte, ma abbiamo più consapevolezza dopo la gara di Spezia"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tegola Cissé per Aquilani: il fantasista dovrà restare fermo per oltre un mese
Immagine news Serie B n.4 Spezia, via un altro esubero: Serpe a un passo dagli emiratini della Forte Virtus di Setti
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non ci possiamo fermare, le avversarie aspettano una nostra flessione"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Padova? In B livello sempre altissimo. I nuovi si sono già ambientati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Immagine news Serie C n.2 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Immagine news Serie C n.5 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano