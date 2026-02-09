Bandecchi risponde a Foresti: "Non pensi alla contabilità della Ternana. E si sciacqui la bocca"

Battibecco a distanza tra il Direttore dell’Area Tecnica della Ternana Diego Foresti e il sindaco di Terni - nonché ex presidente del club - Stefano Bandecchi, che quest'oggi ha risposto al dirigente rossoverde, che nel corso di una recente conferenza stampa aveva parlato delle lettere ricevute dalla proprietà dai creditori e anche dell’ingiunzione del Comune, arrivata nonostante la disponibilità sempre espressa dal primo cittadino nei confronti della società.

Questa, come riporta il sito calciofere.it, le parole di Bandecchi: "Non sono io che faccio i decreti ingiuntivi. Se la Ternana non pagava alcune cose, le hanno fatto presente che questi pagamenti vanno saldati. Foresti, quindi, farebbe meglio a fare altro, piuttosto che occuparsi della contabilità della Ternana. Lui c’era prima e poi è tornato. Deve ricordarsi che dei buchi all’interno della club, se sono stati fatti, è anche perché se lui ha gestito una squadra insieme a gente squattrinata e ha portato giocatori che costavano, ha fatto dei danni".

Conclude quindi: "Non deve permettersi di insinuare cose su di me. Deve sciacquarsi la bocca".