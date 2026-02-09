Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, top & flop della 24ª giornata in Serie A

Fantacalcio, top & flop della 24ª giornata in Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Si sono giocatre finora 7 partite, vediamo chi sono i top e i flop in attesa delle gare di oggi e di Milan-Como

TOP
Hojlund:decide una gara clamorosa prma con il pareggio nel primo tempo ma sopratttutto con il rigore sul finale che vale il 3-2. Dopo un lungo Gennaio senza gol torna a segnare e il suo bottino recita 8 reti e 2 assist, sicuro buono per chi l'ha comprato, L'assenza di coppe europee può alzare il livello dei partenopei ed anche del suo score di conseguenza. Fantavoto 13.5

Dimarco: partita sensazionale di quello che è il miglior difensore di questo campionato. 3 assist nel trionfo dei nerazzurri a Reggio Emilia a coronamento di una gara pressochè perfetta. Poco da aggiungere, aspettative ampiamente soddisfatte. Fantavoto 11.

McTominay: altro giocatore del Napoli ed altra firma che non ha bisogno di presentazioni. Gioca solo un tempo in cui avvia l'azione del primo gol e realizza il secondo con una gran botta da fuori. Era difficile confermarsi dopo lo scorso anno ma sta facendo addirittura meglio. Fantavoto 10.5.

FLOP
Pobega: precisiamolo, l'espulsione è molto discutibile ma quello che rimane poi sono i fantavoti e il suo è inevitabilmente pessimo. Nella crisi del Bologna è sempre più difficile schierare i suoi giocatori e in particolare Pobega appare solo come una soluzione di emergenza e non come un titolare. Fantavoto 3.

Matic: stagione perfetta o quasi per l'ex Roma che, in una partita già compromessa si fa espellere in un modo molto ingenuo. Non avrebbe cambiato molto probabilmente l'esito finale ed era comunque difficile da schierare in una partita così complessa, però da lui era difficile aspettarselo. Fantavoto 3.5.

Buongiorno: tra lui e Juan Jesus espulso segliamo l'ex Toro che macchia la partita con due errori clamorosi che determinano i due gol del Genoa. Stagione negativa tra errori e infortuni e dovrà essere bravo Conte a recuperarlo, considerato che anche gli altri, Rahhmani escluso, danno le garanzie richieste. Al momento però è preferibile evitare di schierarlo. Fantavoto 4.

