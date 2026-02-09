Esclusiva TMW Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"

Nel quartiere romano di San Giovanni, in via Gallia, a inizio anno è comparsa una nuova opera destinata a diventare luogo di pellegrinaggio per tanti romanisti. Si intitola "Eterno" ed è l’ultimo murale firmato da Drugi, celebre street artist da sempre legato ai colori giallorossi. Al centro, l’eterno capitano Francesco Totti: bambino e uomo insieme, in un passaggio di testimone che racconta una promessa già mantenuta e anticipa, forse, un leggendario ritorno in nuove vesti.

"L’idea del murale nasce una sera, nella mia camera, mentre guardavo una sua intervista", esordisce Drugi in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com. "Per Roma Totti rappresenta tutto: ha segnato generazioni intere. Ho voluto raccontarlo in maniera romantica, con il Totti piccolo che mette la fascia al Totti grande e il Totti grande che sembra rassicurarlo, dicendogli: 'Diventerai una leggenda'".

Dopo la realizzazione, che reazioni hai ricevuto?

"Dopo il murale sono arrivati tantissimi messaggi di affetto. Da persone come me, che hanno vissuto Totti in tutta la sua grandezza. Il messaggio di Francesco purtroppo non è arrivato, ma spero sia riuscito almeno a vederlo sui social: in quelle ore l’opera ha girato tantissimo. L’importante è che il messaggio sia arrivato alla gente che lo ha amato e apprezzato".

Si parla spesso di un possibile ritorno di Totti alla Roma. Che sensazione ti dà questa ipotesi?

"Se Totti tornasse alla Roma sarebbe una cosa fantastica. Lui è un pezzo enorme della storia di questa squadra e di questa città, a prescindere dalle sue capacità in quel ruolo. Quando senti il nome Totti ti senti subito più al sicuro. A Roma siamo passionali, ed è inevitabile".

Se davvero tornasse in società, ti verrebbe voglia di dedicargli un’altra opera?

"Non faccio troppi programmi con le mie opere, vado molto a sensazione. Non so dirvi se farei subito un altro murale, ma sicuramente sarebbe una cosa grandiosa. E quando succedono cose così grandi, prima o poi l’arte trova sempre il modo di raccontarle".