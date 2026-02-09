Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre

Ora Giovanni Simeone è un giocatore del Torino, senza "asterischi". Nel secondo tempo della sfida che i granata hanno pareggiato al Franchi, contro la Fiorentina, il tecnico Marco Baroni lo ha mandato in campo, di rientro dall'infortunio che lo aveva costretto a rimanere fermo ai box nelle ultime gare.

In questo modo è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, come riporta Tuttosport oggi in edicola. Gli accordi con gli azzurri, infatti, prevedevano il riscatto alla prima presenza nel mese di febbraio, ovvero dopo la chiusura del mercato invernale. Ora Simeone sarà legato al Torino da un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva.

Il Torino dovrà versare 6 milioni più bonus nelle casse del Napoli. Il Cholito era rimasto bloccato in infermeria dal 13 gennaio quando, in Coppa Italia, ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra. Un problema che si è protratto per tre settimane, terminato contro i viola. Un innesto in più per l'attacco di Baroni insomma, certificato da un facile obiettivo da raggiungere per formalizzare il nuovo legame fra il giocatore ed il club. Baroni ora ha le sue tre punte a disposizione, con Che Adams e Duvan Zapata che cercano la via del gol per far cambiare marcia alla squadra: proprio il colombiano ha avuto l'occasione più nitida a Firenze, ma De Gea gli ha detto di no.