Roma, Ndicka: "Serve una risposta dopo l'Udinese. Dopo la settimana-tipo stiamo meglio"
Evan Ndicka, difensore della Roma, a pochi minuti dal match contro il Cagliari è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo perso contro l'Udinese, oggi dobbiamo rispondere. Sarà una partita tosta, si è visto all'andata, ma siamo pronti. Non è molto facile giocare ogni tre giorni, meno male che abbiamo avuto una settimana per prepararci, ora stiamo tutti meglio".
