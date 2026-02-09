TMW Radio Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti

L'Inter vince l'undicesima gara nelle ultime 12 e vola sempre di più in classifica. Ma quanto è aumentata nelle ultime settimane la quota Scudetto relativa ai nerazzurri? Ecco la risposta degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Notevole, non so dire. Ha il destino nelle sue mani. Chivu dice bene, è una maratona e hanno dei difetti, ma li hanno di più le altre. Mi sembra un'andatura simile a quella della seconda stella. O l'Inter vince per distacco o se va punto a punto rischia di perdere. E' un gruppo molto forte ma emotivo. Più sei lontano e più vinci in carrozza".

Massimo Bonanni: "Ha un'altissima percentuale, lo dico da sempre, la sta confermando con le ultime prestazioni. Io dico 85% almeno".

Daniele Garbo: "Il 90% l'Inter, perchè è più forte, è una macchina da gol, giocatori che possono decidere le partite in ogni momento e un tecnico che, accolto con lo scetticismo, in realtà sta lavorando molto bene".

Fausto Pizzi: "Possono perderlo solo loro. I numeri sono nettamente superiori rispetto agli altri, se non abbassano il ritmo la vedo dura per gli altri".

Massimo Orlando: "E' dall'inizio che la do per favorita, io dico ormai 100%. Li vedo troppo superiori, forti in tuti i reparti, i cambi funzionano sempre. Non vedo nessuno all'altezza dell'Inter".

Michelangelo Rampulla: "Credo che abbia una grossa percentuale, vicina al 60%. Il Milan non avendo le coppe può concentrarsi solo sul campionato, ma se l'Inter supera lo scoglio Juve, ha grandissime possibilità di vincere".

Mario Mattioli: "75%, perchè è forte. Segnano veramente tutti, è più forte delle altre".

Gaetano Imparato: "Al 90%. Perchè è forte, non sbanda come quella di Inzaghi. E hanno indovinato la preparazione, non pagando le conseguenze del mondiale per club".