Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Si chiude con una vittoria netta dell'Inter la 13ª giornata della Serie A Women. Le nerazzurre superano con un secco 3-0 la Fiorentina grazie alle reti di Magull, Bugeja e Polli e si mantengono al secondo posto in classifica alle spalle della Roma. Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
Roma-Milan 1-0
66' Bergamaschi
Napoli Women-Ternana Women 3-1
6' aut. Quazzico, 49' Carcassi (N), 53' aut. Schroffenegger, 82' Pellegrini (T)<
Inter-Fiorentina 3-0
43' Magull, 62' Bugeja, 77' Polli
Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7