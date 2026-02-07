Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo

Marco Conterio
Marco Conterio
Una storia come tante, in Italia. Di ragazzi che hanno un talento sconfinato ma che sono costretti alla gavetta. Non per colpa 'degli stranieri' ma per logiche di mercato che spesso portano a portare nel nostro paese calciatori di minor qualità e valore rispetto a quelli dei vivai. E' un errore pensare che gli Antonio Vergara siano bloccati dall'arrivo di giocatori dall'estero, ben vengano semmai le frontiere aperte. Il problema è quando queste logiche sovrastano quelle tecniche e del merito. E quella di Vergara, poi, sta trasformando 'una storia come tante' in una favola come poche.

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, in compagnia di Marco Conterio

Vergara si racconta a cuore aperto: le sue parole
"Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra”. Antonio Vergara, ospite delle frequenze di Radio CRC, ha parlato così del rapporto con l’allenatore del Napoli: “Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo". Nelle ultime settimane, complici i tanti infortuni, il tecnico salentino gli ha dato sempre più spazio: "Questo momento della mia carriera lo vivo molto serenamente, non percepisco il peso di un treno della svolta. È una fase della mia crescita e del mio percorso. Per me essere in questa squadra con giocatori di grande talento, allenato da Conte, è come essere al banco a scuola. Loro mi insegnano e io cerco di apprendere il più possibile. Un consiglio di Conte? All'inizio dell'anno mi disse ‘Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi’. Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da migliorare".

