TMW Totti all'Olimpico: il Pupone è allo stadio per Roma-Cagliari, dopo le parole di Ranieri sul ritorno

La serata dell’Olimpico pesa come un bivio per la stagione giallorossa. Con il pareggio maturato ieri tra Juventus e Lazio, la Roma ha l’occasione di agganciare il quarto posto, perso appena sette giorni fa: tre punti significherebbero raggiungere i bianconeri a quota Champions e rilanciare con forza la corsa europea.

Ad aggiungere suggestione alla serata c’è una presenza speciale sugli spalti. All’Stadio Olimpico è tornato Francesco Totti, alla prima apparizione ufficiale dopo le parole di Claudio Ranieri che ha parlato pubblicamente di un rientro in società con un ruolo dirigenziale. È la seconda volta in stagione, dopo la partita europea con lo Stoccarda, ma per trovare quella precedente bisogna tornare indietro a maggio 2023 con il Bayer Leverkusen, e in quel caso aveva interrotto una lunga assenza.

Nei giorni scorsi l'ex tecnico testaccino, oggi advisor dei Friedkin alla guida del club, ha pubblicamente dichiarato che la proprietà sta pensando al ritorno di Totti. Due le principali ipotesi sul ruolo, che fu un tema nella prima breve esperienza del Pupone in tal senso: o un ruolo istituzionale (alla Javier Zaneti nell'Inter, per capirsi), o un ruolo da direttore tecnico, come in passato, ma questa volta con reali margini di manovra al fianco di Frederic Massara.